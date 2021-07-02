Жителя Харовска принудительно госпитализировали в тубдиспансер для выявления заболевания

Жителя Харовска, который не хотел исполнять решение суда и ложиться в тубдиспансер для обследования, отправили туда принудительно. С соответствующим иском вышла прокуратура района.

— Прокуратура Харовского района обратилась в суд с исковым заявлением о принудительной госпитализации 39-летнего гражданина на предмет выявления у него заболевания туберкулеза. Местный житель уклонялся от прохождения полноценного медицинского обследования, свободно передвигался по городу, а также за его пределами, беспрепятственно посещая общественные места, — сообщает УФССП по Вологодской области.

В итоге добровольно исполнить решение суда 39-летний мужчина не пожелал, приставы объявили его в розыск, и в итоге обнаружили. Специализированной медицинской бригадой мужчина доставлен в туберкулезный диспансер Вологды, где пройдет медицинское обследование и получит необходимое лечение.