Деловой гороскоп на неделю с 5 по 11 июля: знакам огня и земли стоит ждать карьерных успехов

Эта неделя будет наиболее благоприятной для работы, особенно ярких результатов смогут добиться знаки Огня и Земли. Любые действия, направленные на карьеру, будут иметь ошеломительный успех. Звезды настаивают на том, что нужно сосредоточить внимание в первую очередь на работе, ведь все ваши усилия принесут только приятные плоды.

ОВЕН (21.03-20.04)

Звезды предупреждают, что на этой неделе возможны спорные ситуации с окружающими. Чтобы избежать возможных конфликтов, лучше дипломатично разрешить все возможные недопонимания. Вспомните о том, что иногда нужно проиграть бой, чтобы выиграть войну.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Удача будет преследовать вас по пятам, и вы не сможете отделаться от нее. Отличное время, чтобы почувствовать себя хозяином собственной жизни и достичь своих целей. Вам потребуется значительно меньше усилий для осуществления самых заветных желаний.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Звезды намекают, что на этой неделе Близнецам не следует заниматься несколькими делами одновременно. Чтобы выйти победителем из этой ситуации, сконцентрируйте свое внимание на наиболее важных для вас вещах.

РАК (22.06-22.07)

Самовыражение – это то, к чему звезды призывают Раков. Ваши скрытые таланты и творческие порывы порадуют вас и ваших близких. Пойте, танцуйте, рисуйте – одним словом, творите.

ЛЕВ (23.07-23.08)

Даже самые обыденные вещи могут вызвать у вас бурю эмоций. Не дайте затянуть себя в этот водоворот, сохраняйте спокойствие. Вы сможете достичь успеха, если возьмете под контроль ваши переживания.

ДЕВА (24.08-22.09)

На вашем пороге появятся люди, которым будет нужен ваш совет. Не отказывайте в помощи – это прекрасный шанс продемонстрировать свою мудрость и рассудительность, а также заручиться поддержкой нужных вам людей. Используйте эту возможность с умом.

ВЕСЫ (23.09-22.10)

Звезды предупреждают, что ваше настроение будет меняться изо дня в день. Вы можете контролировать себя или прожить каждую эмоцию, чтобы получить важный для вас опыт – выбор только за вами. Но если есть такая возможность, лучше не браться за ответственные поручения.

СКОРПИОН (23.10-21.11)

На этой неделе ваши планы могут быть нарушены неожиданными обстоятельсвами. Не спешите волноваться – судьба подготовила для вас приятный сюрприз. Внимательно следите за происходящим, и вы его точно не пропустите.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)

Благоприятный период для завершения начатых дел. Даже если довести что-либо до конца вам удается с трудом, то сейчас вы сделаете это с необычайной легкостью. Действуйте решительно, но не забывайте обдумывать последствия – возможно, вы сможете задать новое направление своей жизни.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Звезды подготовили для вас ошеломительный успех в карьерных вопросах. Вы на коне! Расслабьтесь, примерьте свою самую нарядную улыбку и доверьтесь судьбе – излишний контроль над ситуацией может нарушить ваше душевное спокойствие.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

Вас ждут новые знакомства, новые предложения по работе, возможно, даже путешествие. Настало время выбраться из четырех стен и открыться новому. От вас требуется лишь быть готовыми к переменам и не противиться им.

РЫБЫ (20.02-20.03)

Особое внимание на этой неделе следует уделить финансовым вопросам. Возможно, потребуется приложить усилия, которые в дальнейшем будут вознаграждены материально. Не бойтесь браться за новую работу – все, что связано с финансами, разрешится наиболее выгодно для вас.