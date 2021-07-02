В Великом Устюге вор залез в чужую квартиру через балкон

В Великом Устюге полицейские раскрыли кражу ноутбука из квартиры 46-летней местной жительницы.

Сумма ущерба составила 17 тысяч рублей. Эксперты установили, что дверь в квартиру не вскрывали, и предположили, что злоумышленник проник через балкон. Подозреваемым оказался 40-летний знакомый пострадавшей. Мужчину задержали.

«Он рассказал полицейским, что залез в квартиру через балкон первого этажа, взял ноутбук и компьютерную мышь. В дальнейшем похищенное мужчина продал за 3 тысячи рублей, а деньги потратил на собственные нужды. В настоящее время полицейские нашли ноутбук и вернули законной владелице», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Задержанный находится под подпиской о невыезде.