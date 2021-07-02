Энергичный гороскоп на июль: преграды отступают, настало время действий

02.07.2021 [Общество]
Энергичный гороскоп на июль: преграды отступают, настало время действий

Весь месяц вы будете чувствовать прилив сил и энергии, которые помогут вам в осуществлении ваших планов. Это время идеально подходит для того, чтобы взяться за какое-то дело, возможно, даже не одно. Звезды уверяют: сейчас вы способны свернуть горы, ведь препятствий для вас не существует.

 

ОВЕН (21.03-20.04)

Ваши чувства будут обострены до предела, и вы способны извлечь из этого выгоду. Ведь вы легко сможете считывать настроение окружающих вас людей, и мотивы их поступков не будут для вас секретом. Пользуясь своей усилившейся проницательностью, вы сможете найти выход из любой ситуации.

 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Этот период следует посвятить планированию. Вы будете максимально внимательны к деталям, ни одна мелочь не ускользнет от вашего взора. Способность детально анализировать происходящее и учитывать все переменные позволит вам точно спланировать ваше будущее. Спонтанность – это то, чему не следует поддаваться в июле.

 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Этот месяц дает Близнецам возможность достичь новых вершин за счет взаимодействия с окружающими. Командная работа в этот период принесет более благоприятные плоды, нежели решительные действия в одиночку. Время прибегнуть к природному обаянию.

 

РАК (22.06-22.07)

Вы испытаете ощутимый прилив сил и энергии, который сотрет остатки вашей лени в порошок. За что бы вы ни взялись, вы будете довольны собой. Однако наибольшее удовольствие вам принесет саморазвитие. Приобретение новых знаний будет даваться вам с особенной легкостью.

 

ЛЕВ (23.07-23.08)

В этом периоде текущее положение дел иногда будет казаться Львам безрадостным. Следует помнить, что для перемен нужно освободить пространство. Звезды намекают, что пора навести генеральную уборку не только в своем жилище, но и в собственной голове.

 

ДЕВА (24.08-22.09)

Звезды гороскопа дарят Девам период, полный новых возможностей и открытий. Ваш боевой настрой обеспечит вас решительностью по отношению к вашим противникам и сложным задачам. В июле они будут не препятствием на пути к цели, а лишь стимулом для ее достижения. Как бы странно ни звучало, но именно трудности – залог вашего успеха в июле.

 

ВЕСЫ (23.09-22.10)

Наступило время, наполненное приятными новостями и интересными событиями. Судьба подготовила для вас только радостные вести. Ваша задача – по достоинству оценить происходящее с вами и принять все подарки судьбы. Устройте себе небольшую встряску, ведь жизнь никогда не бывает слишком насыщенной.

 

СКОРПИОН (23.10-21.11)

Вы почувствуете себя лидером, ведь в этом месяце в вас пробудятся наклонности организатора. Вы с легкостью сможете выполнять любые поручения, а также воспользуетесь возможностью делегировать свои полномочия кому-то другому. Важно не переусердствовать и не заставлять окружающих прыгать выше головы.

 

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)

В этом месяце звезды советуют Стрельцам уделить время и внимание своей семье и близким друзьям – именно эти люди позволят вам понять, что жизнь удивительна и прекрасна. Одинокие Стрельцы имеют все шансы встретить свою вторую половинку. Не сосредотачивайтесь на себе, и все сложится наилучшим образом.

 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Судьба дарит вам возможность не только исправить ошибки прошлого, но и виртуозно справиться с новыми неожиданными обстоятельствами. Ваша интуиция поможет вам найти выход и обернуть даже самую сложную ситуацию в вашу пользу. Сохраняйте оптимистичный настрой, ведь беспокоиться попросту не о чем.

 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

Этот период наиболее благоприятен для решения вопросов со здоровьем. Уделите внимание себе, своим чувствам, ощущениям, беспокойствам. Возможно, стоит сбавить обороты, чтобы избежать переутомления. Соблюдайте баланс между активными действиями и временем отдыха.

 

РЫБЫ (20.02-20.03)

Звезды предостерегают: в этот период Рыбы могут подвергнуться существенной критике. Чтобы избежать возможных недоразумений, следует включить внутреннего дипломата и сглаживать все острые углы. Если вы будете рассудительны и спокойны, вас ждет ошеломительный успех.

Тэги: звездная_жизнь

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