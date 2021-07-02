Череповчанин на девять лет отправится в колонию особого режима за развратную переписку с детьми

02.07.2021 [Происшествия]

Суд вынес приговор 34-летнему жителю Череповца, признанному виновным в развратных действиях в отношении несовершеннолетних и распространении порнографии.

«Череповчанин в социальной сети „ВКонтакте“ со страницы с вымышленным именем знакомился с девочками, предлагал им вступить в интимную связь, вел с ними циничную переписку на сексуальные темы и отправлял им порнографические фотографии», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

О происшествии полицейским заявила мать одной из пострадавших, увидев переписку дочери в соцсети. Отягчающим обстоятельством стал рецидив преступлений.

Осуждённому назначено наказание в виде девяти лет колонии особого режима с лишением права заниматься работой с детьми на 15 лет. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: разврат, дети, приговор

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