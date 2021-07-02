Житель Вожегодского района заявил о краже, чтобы полицейские отвезли его домой

В Вожегодском районе суд вынес приговор 33-летнему местному жителю, признанному виновным в заведомо ложном доносе.

По материалам дела, днём 24 февраля 2021 года пьяный обвиняемый позвонил по телефону «112» и сообщил, что из его квартиры в посёлке Пролетарский украли папку с документами и 1500 рублей. При проверке факт кражи не подтвердился.

«По словам подсудимого, в тот день после распития спиртного он с другом на такси приехал в пос. Вожегу. Денег на обратную дорогу не было, в холодную погоду идти пешком домой не хотелось, поэтому он позвонил номеру 112 и сообщил о краже. Через некоторое время к нему на автомобиле подъехали сотрудники полиции и довезли его до дома. Полицейским он пояснил, что о хищении имущества ему сообщили по телефону. Фактически ему о краже никто не говорил, он это выдумал, чтобы доехать до дома», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Отягчающим обстоятельством стал рецидив преступлений — в 2017 году мужчина уже был судим за ложный донос. Действуя из личной неприязни, он сообщил об угоне машины своего знакомого.

Осуждённому назначено наказание в виде полугода лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. С него также взыскали 8625 рублей компенсации процессуальных издержек. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.