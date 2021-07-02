На следующей неделе в Вологодской области вновь ожидается до 30 градусов тепла

02.07.2021 [Общество]

В выходные южный циклон начнет покидать территорию Вологодской области, и уже в начале следующей недели воздух в регионе прогреется до +23 — +28 градусов.  С северо-запада начинает усиливаться Скандинавский антициклон.

— В последующие дни местами возможно достижение и отметки в +30 градусов. В первые дни господства антициклона сохранится северный, северо-восточный ветер, который всегда создает дополнительное ощущение свежести и прохлады. В ночные часы значения температуры ожидаются в пределах +10,+15 тепла, — сообщает Вологодский гидрометцентр. 

Тэги: погода

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