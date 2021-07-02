В Шексне задержали пьяную женщину-водителя

В Шексне сотрудники Росгвардии задержали пьяную 38-летнюю женщину-водителя.

Около 23:50 патрульные обратили внимание на автомобиль «Ниссан», водитель которого хаотично перестраивался, притормаживал и не мог определиться с полосой движения.

«За рулем авто находилась женщина, от которой исходил резкий запах алкоголя. Сотрудники Росгвардии установили личность нарушительницы, ей оказалась местная жительница 1983 г. р. Кроме того, сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что ранее гражданка уже была лишена права управления транспортными средствами за аналогичные нарушения», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Задержанную передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.