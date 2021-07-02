Сокольчанин отправится в колонию на восемь лет за попытку изнасилования несовершеннолетней

02.07.2021 [Происшествия]

В Соколе суд вынес приговор 21-летнему местному жителю, признанному виновным в покушении на изнасилование несовершеннолетней.

«Суд установил, что ночью в январе 2021 года в квартире в г. Соколе молодой человек после отказа 17-летней знакомой вступить с ним в интимные отношения попытался ее изнасиловать. Потерпевшая оказала активное сопротивление, а затем в квартиру пришли ее знакомые и сотрудники полиции, поэтому преступление не было доведено до конца», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Подсудимый частично признал вину и показал, что ударил пострадавшую по лицу, но не пытался её изнасиловать. Его показания опровергаются материалами дела.

С учётом имеющейся у молодого человека судимости и отрицательной характеристики его личности, суд назначил ему наказание в виде восьми лет колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на год и два месяца. Приговор не вступил в законную силу.

Тэги: покушение, изнасилование, несовершеннолетние, приговор

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологодской области за бюджетный счет отремонтировали баню на базе, где живет губернатор
В Вологде под окнами моногоспиталя нашли пациентку из палаты на третьем этаже
В Вологде после сообщений о минировании эвакуируют воспитанников детсадов
В Москве полиция и волонтеры несколько часов искали сына миллиардера Алексея Мордашова
Мэр Вологды не исключил возможность введения ограничений на въезд в город из-за коронавируса
Поваленные деревья и сорванные крыши: как Вологда пережила ураганный ветер
Мужчина погиб при столкновении двух «Хенде» в Череповецком районе
В Вологде из-за вентилятора загорелась квартира на улице Козлёнской
97 человек находятся в реанимации моногоспиталя Череповца 28 июня
59-летний вологжанин угрожал ножом служительнице церкви

Похожие новости

Череповчанин на тракторе вывез чужой автомобиль в металлолом

Днём ранее он пытался украсть трубы со стройки, но его заметили рабочие и мужчина убежал

910
0

В Вологде задержали мужчину с крупной партией наркотиков в машине

Он приехал из Череповца, чтобы распространять вещество через тайники-закладки. При задержании он оказал сопротивление и пытался скрыться.

1447
0

В Вологодском районе мужчину осудили за покушение на изнасилование пенсионерки

Днём 7 мая 2020 года он напал на 72-летнюю потерпевшую на остановке. При этом он знал, что болен ВИЧ-инфекцией.

1662
0

Вологжанин получил 4,5 года колонии за покушение на изнасилование

Инцидент произошёл в ночь на 12 декабря 2020 года. Ранее обвиняемый уже был судим за аналогичные преступления

1674
0

Череповчанка дала отпор грабителю, который хотел отобрать у нее сумку

Подозреваемый в преступлении задержан, ему грозит до четырех лет лишения свободы

902
0

Двух харовчан приговорили к обязательным работам за покушение на кражу 13 мешков картошки

Инцидент произошёл вечером 30 октября 2020 года

819
0

В Сямженском районе вор вскрыл дачу в поисках ценных вещей, но ничего не нашёл

Теперь ему грозит наказание за покушение на кражу

1339
0

Пьяная череповчанка обвинила сожителя в измене и несколько раз ударила ножом

Не желая мужчине смерти, она вызвала скорую помощь, которая смогла спасти потерпевшего.

1232
0

Череповчанин, из ревности выстреливший в начальника своей жены из револьвера, предстанет перед судом

Где мужчина купил «Наган», выяснить так и не удалось

2513
0

В Молочном пьяный мужчина в магазине напал с ножом на инвалида-колясочника

Дебошир успел нанести пострадавшему около 10 ударов в область головы, лица и шеи, пока его не оттащили очевидцы

2006
0

Вологжанина, который из ревности набросился на знакомого с ножом, приговорили к 7 годам колонии

Конфликт между двумя мужчинами произошел в августе прошлого года возле ресторана «Изумруд» на улице Гагарина

1875
0

В Тарногском Городке осудили жителя Вельска, 13 раз ударившего ножом посетителя местного кафе

Инцидент произошел в ночь на 30 сентября 2017 года в кафе "Берлога", пострадавший сумел выбить нож из рук преступника и выжил

1721
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Великом Устюге вор залез в чужую квартиру через балкон
Энергичный гороскоп на июль: преграды отступают, настало время действий
Череповчанин на девять лет отправится в колонию особого режима за развратную переписку с детьми
Житель Вожегодского района заявил о краже, чтобы полицейские отвезли его домой
На следующей неделе в Вологодской области вновь ожидается до 30 градусов тепла
В Шексне задержали пьяную женщину-водителя
«Стакан» ГАИ и милицейская «копейка» появились на Красноармейской площади в Череповце
 
01.07.2021 [Общество]

В Вологодской области за бюджетный счет отремонтировали баню на базе, где живет губернатор

5885
0
02.07.2021 [БлогоVO]

Фотопроект «Сто историй» (история 35). Мы созданы из звездной пыли!

80
0
28.06.2021 [Обзор Прессы]

«Ночлежный приют» появится в музее Семенково этой осенью

783
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика