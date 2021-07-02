Сокольчанин отправится в колонию на восемь лет за попытку изнасилования несовершеннолетней

В Соколе суд вынес приговор 21-летнему местному жителю, признанному виновным в покушении на изнасилование несовершеннолетней.

«Суд установил, что ночью в январе 2021 года в квартире в г. Соколе молодой человек после отказа 17-летней знакомой вступить с ним в интимные отношения попытался ее изнасиловать. Потерпевшая оказала активное сопротивление, а затем в квартиру пришли ее знакомые и сотрудники полиции, поэтому преступление не было доведено до конца», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Подсудимый частично признал вину и показал, что ударил пострадавшую по лицу, но не пытался её изнасиловать. Его показания опровергаются материалами дела.

С учётом имеющейся у молодого человека судимости и отрицательной характеристики его личности, суд назначил ему наказание в виде восьми лет колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на год и два месяца. Приговор не вступил в законную силу.