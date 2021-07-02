Вологжанин получил 8,5 лет колонии за убийство знакомого, который пустил его к себе жить

02.07.2021 [Происшествия]

В Вологде суд вынес приговор 64-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве.

По материалам дела, в период с 29 марта 2021 года по 2 апреля 2021 года, подсудимый нанёс множественные удары ножом знакомому К., отчего тот скончался на месте происшествия.

Обвиняемый показал, что после освобождения из мест лишения свободы в марте 2021 года жил в квартире потерпевшего на улице 3 Интернационала. При этом, он попал в колонию за кражу 130 тысяч рублей у того же пострадавшего. Мужчины ежедневно выпивали и перед инцидентом К. обвинил его в краже и обещал «вызвать на него каких-то ребят». Подсудимому это не понравилось, и он ударил хозяина квартиры ножом.

«Он не хотел смерти потерпевшего, а просто хотел его успокоить. От ударов К. упал на пол, он бросил на него простынь и подушку, ушел к себе в комнату смотреть телевизор. Утром он обнаружил, что К. мертв. Днем 2 апреля пришли полицейские, он сразу же сознался в убийстве», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

С учётом опасного рецидива преступлений, осуждённому назначено наказание в виде 8,5 лет колонии строгого режима. С него также взыскали 200 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу дочери убитого и 7000 рублей компенсации расходов на похороны.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: убийство, пьянка, приговор

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