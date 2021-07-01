Вологжанка оформила микрозайм по паспортным данным подруги

01.07.2021 [Происшествия]

В Вологде полицейские раскрыли мошенничество в отношении 34-летней местной жительницы.

Потерпевшая рассказала, что получила уведомление о долге перед кредитной организацией. Сумма долга с процентами составила 8000 рублей. Выяснилось, что займ взяла ранее судимая за мошенничество подруга пострадавшей. Женщину задержали.

«На допросе 38-летняя заёмщица пояснила, что ранее работала вместе с потерпевшей и в периоды трудного материального положения помогала подруге оформлять микрозаймы по паспортным данным, которые она ей передала. В дальнейшем, сохранив паспортные данные своей знакомой, на сайте кредитной организации оформила микрозайм на её имя. Получив деньги в сумме 5 тысяч рублей, потратила на свои нужды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Задержанной грозит до двух лет лишения свободы.

Тэги: мошенничество, микрозаймы, уголовное дело

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