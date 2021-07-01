Вода в реке Вологде в микрорайоне Лукьяново позеленела из-за утечки теплоносителя

В микрорайоне Лукьяново жители обеспокоились цветом воды в реке Вологда - она приобрела странный ярко-зеленый оттенок и покрылась пленкой.
Портал Город Во обратился с вопросом в городскую администрацию, чем это явление может быть вызвано.
«30 июня «Вологдагортеплосеть» проводила гидравлические испытания на наличие утечек и прорывов. Во время гидравлических испытаний на тепловых сетях в районе Станкозавода и улице Залинейной произошла утечка подкрашенного теплоносителя зеленого цвета, который используется для определения мест повреждений в трубопроводах. Через ливневую канализацию пищевой краситель попал в реку и окрасил воду в зеленый цвет. Вещество является безопасным, не наносит вреда флоре, фауне и в целом окружающей среде. На данный момент вода в реке уже практически приобрела привычный цвет», - сообщили в пресс-службе.