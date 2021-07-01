Вода в реке Вологде в микрорайоне Лукьяново позеленела из-за утечки теплоносителя

В микрорайоне Лукьяново жители обеспокоились цветом воды в реке Вологда - она приобрела странный ярко-зеленый оттенок и покрылась пленкой.

Портал Город Во обратился с вопросом в городскую администрацию, чем это явление может быть вызвано.