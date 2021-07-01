19-летний вологжанин сдал в металлолом краденый автохлам

01.07.2021 [Происшествия]

В Вологде полицейские раскрыли кражу автомобиля «Дайхатсу», принадлежащего 28-летней местной жительнице.

Потерпевшая рассказала, что после аварии машина превратилась в груду металлолома без возможности ремонта и эксплуатации и стояла у дома на улице Предтеченской. Сумма ущерба составила 60 тысяч рублей. Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что спланировал кражу заранее.

«Чтобы украсть его, он придумал для друзей историю о покупке этой машины. Они согласились помочь другу отвезти машину в пункт приема металла. Приехав ночью к месту стоянки, втроем на руках подняли автомобиль и загрузили в Газель. После чего, сдали в пункт металлоприёма, за что юноша получил 8,5 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Тэги: кража, автомобиль, уголовное дело

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