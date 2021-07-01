В Кадуе двое подростков украли сумку с деньгами и документами из чужой машины

В Кадуе сотрудники Росгвардии задержали двух 14-летних подростков, подозреваемых в краже барсетки с деньгами и документами из чужого автомобиля. Машина была припаркована у дома на улице Энгельса.

«Заметив патрульный автомобиль, молодые люди поспешили скрыться, но были задержаны. В ходе беседы с правоохранителями подростки сознались в содеянном», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Задержанных передали полицейским для выяснения обстоятельств инцидента и принятия процессуального решения.