В Кадуе двое подростков украли сумку с деньгами и документами из чужой машины

01.07.2021 [Происшествия]

В Кадуе сотрудники Росгвардии задержали двух 14-летних подростков, подозреваемых в краже барсетки с деньгами и документами из чужого автомобиля. Машина была припаркована у дома на улице Энгельса.

«Заметив патрульный автомобиль, молодые люди поспешили скрыться, но были задержаны. В ходе беседы с правоохранителями подростки сознались в содеянном», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Задержанных передали полицейским для выяснения обстоятельств инцидента и принятия процессуального решения.

Тэги: кража. подростки, Росгвардия

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