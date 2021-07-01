В череповецком моногоспитале умерла беременная женщина

31-летняя беременная женщина, у которой был подтвержден коронавирус, умерла в моногоспитале Череповца. Сообщается, что она десять дней болела дома и не обращалась к врачам.

Как сообщила официальному сайту Череповца начальник отдела организации медпомощи и профилактики департамента здравоохранения области Людмила Дубовенко, сейчас в моногоспитале находятся семь детей в возрасте до трех лет.

«Сейчас и у детей есть симптомы, температура. Из Бабаево был девятимесячный ребенок, у него неделю держалась температура 39. Он каждый день был на капельнице. Это единичные случаи. Не знаю, какой у него штамм, но такое течение болезни было, — рассказывает Людмила Дубовенко. — Сейчас появились пациенты, у которых нет такого ответа на лечение, как раньше, — быстрого, эффективного. Сейчас нужно быстрее реагировать на симптомы. Раньше клиника развивалась на седьмые-десятые сутки, теперь — на третий-четвертый день. Пациент только поступил в больницу, а уже в тяжелом состоянии. То есть человек дома несколько дней размышлял, вызывать ли врача».

По данным на 30 июня, в моногоспитале на улице Ломоносова находились 360 человек, в тяжелом состоянии 103 пациента. Из них к аппаратам ИВЛ подключены 23, 80 нуждаются в кислородотерапии. В моногоспитале на Луначарского лечатся 175 человек, 23 на кислороде.