В Вологде супружескую пару осудили за оскорбление и применение насилия к полицейским

01.07.2021 [Происшествия]

В Вологде суд вынес приговор 52-летней женщине и её 37-летнему мужу, признанным виновными в оскорблении полицейских. Женщина также признана виновной в применении насилия к представителям власти.

По материалам дела, инцидент произошёл вечером 10 ноября 2020 года. Полицейские прибыли в подъезд дома на улице Лаврова для проверки сообщения о драке. Там они увидели подсудимых и сына женщины, которые совершали мелкое хулиганство и задержали всех троих.

Недовольная их действиями обвиняемая сорвала с одного из полицейских форменную кепку и ударила ей второго сотрудника по голове.

«Затем она продолжила избивать водителя по голове кепкой, руками и пластиковым лотком, который взяла из дома. После чего лоток она бросила в сторону полицейских, но в них не попала», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

При этом супруги оскорбляли полицейских.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в 25 тысяч рублей. Её муж получил пять месяцев исправительных работ условно с испытательным сроком в восемь месяцев. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: напала на полицейского, штраф, приговор

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