Напавший на сотрудника колонии в Великом Устюге заключенный предстанет перед судом

В Великом Устюге завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего осуждённого, обвиняемого в нападении на сотрудника колонии.

«Следствием установлено, что 19 ноября 2020 года 48-летний осужденный, будучи недовольным законными требованиями, схватил рукой край двери и ударил ею в плечо стоящего рядом сотрудника исправительного учреждения. После того, как представитель ФСИН проследовал за осужденным на улицу и потребовал пройти в помещение для выяснения обстоятельств произошедшего, мужчина нанес ему удар кулаком по грудной клетке», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

По версии следствия, обвиняемый преследовал цель дезорганизовать деятельность колонии. Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.