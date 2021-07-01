Напавший на сотрудника колонии в Великом Устюге заключенный предстанет перед судом

01.07.2021 [Происшествия]

В Великом Устюге завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего осуждённого, обвиняемого в нападении на сотрудника колонии.

«Следствием установлено, что 19 ноября 2020 года 48-летний осужденный, будучи недовольным законными требованиями, схватил рукой край двери и ударил ею в плечо стоящего рядом сотрудника исправительного учреждения. После того, как представитель ФСИН проследовал за осужденным на улицу и потребовал пройти в помещение для выяснения обстоятельств произошедшего, мужчина нанес ему удар кулаком по грудной клетке», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

По версии следствия, обвиняемый преследовал цель дезорганизовать деятельность колонии. Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: колония, заключенные, нападение, уголовное дело
видео пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

ТОП НЕДЕЛИ

Стало известно, какое количество вакцинированных среди пациентов моногоспиталя в Череповце
В Вологде под окнами моногоспиталя нашли пациентку из палаты на третьем этаже
В Вологде после сообщений о минировании эвакуируют воспитанников детсадов
В Москве полиция и волонтеры несколько часов искали сына миллиардера Алексея Мордашова
Мэр Вологды не исключил возможность введения ограничений на въезд в город из-за коронавируса
В Вологодской области с 1 июля подорожает электричество
Поваленные деревья и сорванные крыши: как Вологда пережила ураганный ветер
В Вологде будут судить директора спортивно-развлекательного центра, в котором травмировались дети
Свидетели по делу о хищении автобусов вологодского «ТрансОйла»: техника была в убитом состоянии
Мужчина погиб при столкновении двух «Хенде» в Череповецком районе

Похожие новости

Отбывавшую наказание в вологодской колонии экс-главу избиркома Коми освободили условно-досрочно

В 2019 году Елену Шабаршину признали виновной в получении взятки в 1,5 млн рублей от члена правительства республики

1748
0

Тарногжанин пытался с помощью квадрокоптера передать телефоны в колонию

Суд привлёк его к административной ответственности и оштрафовал на 4000 рублей

1036
0

Экс-замначальника колонии в Шексне будут судить за взятки и злоупотребление полномочиями

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердила областная прокуратура

1672
0

Жителя Вытегорского района приговорили к трем годам колонии за секс с 13-летней девочкой

Инцидент произошел в одном из поселков района в сентябре 2020 года

1404
0

Вологжанин пытался пронести на территорию колонии телефон в трусах

Суд оштрафовал его на 3000 рублей

908
0

Администрацию исправительной колонии в Соколе обязали установить радиоточки на территории учреждения

Прокурорская проверка пришла к выводу, что в ИК-4 нарушаются права осужденных на прослушивание радиопередач

1674
0

Экс-начальника колонии в Устюжне осудили за присвоение 605 тысяч рублей

Его на два года лишили права заниматься деятельностью, «связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий» в госорганах

1980
0

В отношении замначальника колонии в Шексне возбудили еще одно дело о взятке

За вознаграждение он оказывал покровительство фирме, с которой колония заключала контракты на поставки швейной фурнитуры

1685
0

Пенсионера из Тотьмы приговорили к семи годам колонии за убийство зятя

66-летний мужчина не помнит, из-за чего поссорился с родственником

1053
0

Сотрудника шекснинской колонии задержали по подозрению во взяточничестве

По версии следствия, мужчина оказывал покровительство коммерческой фирме из другого региона, которая получала контракты по поставке товаров в колонию

2148
0

В Вологодской области заключенного будут судить за дачу взятки сотруднику колонии

Подозреваемый хотел, чтобы сотрудник администрации пронёс ему запрещённые предметы

969
0

Вологжанина оштрафовали за попытку перекинуть мобильники через забор колонии в Шексне

Инцидент произошёл в июне 2020 года

924
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Напавший на сотрудника колонии в Великом Устюге заключенный предстанет перед судом
Вологодские спортсмены завоевали золото межрегиональных соревнований по боксу
Игравший в фильме «Брат-2» актер Александр Дьяченко попал в больницу
В Череповце подрались двое вахтовиков
«Новые люди» определились с кандидатами в Законодательное собрание Вологодской области
В Кирилловском районе двое мужчин утопили бездомную собаку в реке
Каждое четвертое преступление в Вологодской области совершается дистанционным способом
 
29.06.2021 [Общество]

Поваленные деревья и сорванные крыши: как Вологда пережила ураганный ветер

2487
0
30.06.2021 [БлогоVO]

Не знаете, делать ли вам прививку? Против насильной вакцинации? Не болели ковидом? Почитайте этот пост

1204
0
28.06.2021 [Обзор Прессы]

«Ночлежный приют» появится в музее Семенково этой осенью

602
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика