Игравший в фильме «Брат-2» актер Александр Дьяченко попал в больницу

01.07.2021 [Общество]

Состояние заболевшего коронавирусом актера из фильма «Брат-2» Александра Дьяченко ухудшилось: он доставлен в Мариинскую больницу в Москве.

В профиле в Instagram Дьяченко выложил фотографию своего завтрака: каша в пластиковом стакане, два вареных яйца, кусок хлеба со сливочным маслом. Больничную еду актер сравнил с «кинокормом» — так называют блюда, которые обычно предоставляют на съемочной площадке. 

— Белая палата. Крашенная дверь. Их не показываю, а вот не показать прородителя кинокорма не могу. Лавина сочувствия навалилась, ответить просто не получится, особенно сейчас. Спасибо! — пишет актер. 

Актер также предложил подписчикам послушать трек «Like Birds», выпущенный группой ANTIGO, в которой состоит Дьяченко. К занятиям музыкой артист относится серьезно. По его мнению, произведения группы - это то, что ему не стыдно оставить после себя в мире. 

В комментариях поклонники желают 56-летнему Дьяченко скорейшего выздоровления. 

Тэги: звездная_жизнь

ТОП НЕДЕЛИ

Стало известно, какое количество вакцинированных среди пациентов моногоспиталя в Череповце
В Вологде под окнами моногоспиталя нашли пациентку из палаты на третьем этаже
В Вологде после сообщений о минировании эвакуируют воспитанников детсадов
В Москве полиция и волонтеры несколько часов искали сына миллиардера Алексея Мордашова
Мэр Вологды не исключил возможность введения ограничений на въезд в город из-за коронавируса
В Вологодской области с 1 июля подорожает электричество
Поваленные деревья и сорванные крыши: как Вологда пережила ураганный ветер
В Вологде будут судить директора спортивно-развлекательного центра, в котором травмировались дети
Свидетели по делу о хищении автобусов вологодского «ТрансОйла»: техника была в убитом состоянии
Мужчина погиб при столкновении двух «Хенде» в Череповецком районе

Похожие новости

«Модный провал»: Веру Брежневу назвали одной из самых дурно одетых знаменитостей на фестивале «Жара»

По красной дорожке престижного музыкального мероприятия прошло множество знаменитостей

 

329
0

Алла Пугачёва заткнула рот молодой актрисе

«Я не допела ни одной музыкальной фразы. Это были первые две ноты, и… «Спасибо», — рассказала Екатерина Шпица

393
0

Актриса Мария Аронова рассказала, что Ольгу Бузову выставили посмешищем

Аронова возмутилась травлей, которая развернулась из-за участия Бузовой в спектакле МХАТа имени Горького

386
0

Андрей Малахов встал на колени перед Марией Максаковой

Оперная певица впала в истерику на съёмках программы «Прямой эфир»

485
0

32-летняя жена Петросяна покинула Россию после раздела имущества

32-летняя Татьяна Брухунова уехала из России после завершения процесса раздела имущества между Петросяном и Степаненко.

13502
0

Юморист Гальцев живёт со своей ученицей

По словам знакомых, в новых отношениях он сильно омолодился и подтянулся

1595
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Напавший на сотрудника колонии в Великом Устюге заключенный предстанет перед судом
Вологодские спортсмены завоевали золото межрегиональных соревнований по боксу
Игравший в фильме «Брат-2» актер Александр Дьяченко попал в больницу
В Череповце подрались двое вахтовиков
«Новые люди» определились с кандидатами в Законодательное собрание Вологодской области
В Кирилловском районе двое мужчин утопили бездомную собаку в реке
Каждое четвертое преступление в Вологодской области совершается дистанционным способом
 
29.06.2021 [Общество]

Поваленные деревья и сорванные крыши: как Вологда пережила ураганный ветер

2487
0
30.06.2021 [БлогоVO]

Не знаете, делать ли вам прививку? Против насильной вакцинации? Не болели ковидом? Почитайте этот пост

1204
0
28.06.2021 [Обзор Прессы]

«Ночлежный приют» появится в музее Семенково этой осенью

602
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика