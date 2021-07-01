Игравший в фильме «Брат-2» актер Александр Дьяченко попал в больницу

Состояние заболевшего коронавирусом актера из фильма «Брат-2» Александра Дьяченко ухудшилось: он доставлен в Мариинскую больницу в Москве.

В профиле в Instagram Дьяченко выложил фотографию своего завтрака: каша в пластиковом стакане, два вареных яйца, кусок хлеба со сливочным маслом. Больничную еду актер сравнил с «кинокормом» — так называют блюда, которые обычно предоставляют на съемочной площадке.

— Белая палата. Крашенная дверь. Их не показываю, а вот не показать прородителя кинокорма не могу. Лавина сочувствия навалилась, ответить просто не получится, особенно сейчас. Спасибо! — пишет актер.

Актер также предложил подписчикам послушать трек «Like Birds», выпущенный группой ANTIGO, в которой состоит Дьяченко. К занятиям музыкой артист относится серьезно. По его мнению, произведения группы - это то, что ему не стыдно оставить после себя в мире.

В комментариях поклонники желают 56-летнему Дьяченко скорейшего выздоровления.