В Череповце подрались двое вахтовиков

В Череповце полицейские задержали мужчину подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью 30-летнему жителю Омской области.

Потерпевший с открытой черепно-мозговой травмой ночью обратился в больницу. Выяснилось, что он приехал в Череповец на заработки и перед инцидентом повздорил с подозреваемым на Советском проспекте.

«Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой один из них кинул в височную область головы другому тротуарную плитку, в результате чего пострадавший упал навзничь головой об асфальт. После произошедшего злоумышленник поспешно скрылся с места происшествия», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Задержанный — 25-летний житель Кемеровской области, также приехавший на заработки — признался в содеянном. Сейчас он находится под арестом. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.