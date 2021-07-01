В Череповце подрались двое вахтовиков

01.07.2021 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали мужчину подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью 30-летнему жителю Омской области.

Потерпевший с открытой черепно-мозговой травмой ночью обратился в больницу. Выяснилось, что он приехал в Череповец на заработки и перед инцидентом повздорил с подозреваемым на Советском проспекте.

«Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой один из них кинул в височную область головы другому тротуарную плитку, в результате чего пострадавший упал навзничь головой об асфальт. После произошедшего злоумышленник поспешно скрылся с места происшествия», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Задержанный — 25-летний житель Кемеровской области, также приехавший на заработки — признался в содеянном. Сейчас он находится под арестом. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Тэги: драка, вред здоровью, уголовное дело

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