В Кирилловском районе двое мужчин утопили бездомную собаку в реке

01.07.2021 [Происшествия]

В Кирилловском районе вблизи деревни Иванов Бор двое мужчин утопили собаку в реке Гремиха. Инцидент произошел в минувшие выходные. 

После того, как сообщение о жестоком обращении с животным поступило в дежурную часть, на место выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что двое местных жителей привели собаку к водоему и столкнули с мостков. Затем они удерживали животное под водой, чтобы оно не могло всплыть. В итоге собака погибла. 

— Подозреваемых 1982 и 1987 г. р. доставили в отдел полиции для разбирательства. Мужчины рассказали, что собака была бездомной и мешала отдыхать местным жителям, поэтому злоумышленники решили от нее избавиться, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 245 УКРФ (Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье, совершенное группой лиц). Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

 

Тэги: жестокость. животные

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