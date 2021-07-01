«Новые люди» определились с кандидатами в Законодательное собрание Вологодской области

01.07.2021 [Политика]
«Новые люди» определились с кандидатами в Законодательное собрание Вологодской области

«Новые люди» утвердили список кандидатов, которые примут участие в выборах депутатов Законодательного собрания Вологодской области. Партия представит своих кандидатов по всем 17 избирательным округам, а также по общеобластному списку — всего 57 человек. В первую четверку регионального списка вошли общественница Ольга Нечаева, юрист Андрей Паутов, менеджер по развитию ОАО «Северсталь» Иван Рытов, ведущий мероприятий Михаил Шутов.

Кандидатов утвердили 30 июня на собрании регионального отделения партии тайным голосованием. По словам руководителя регионального отделения Роберта Погосова, в основном, это люди в возрасте 28-30 лет. Политический опыт при отборе не учитывался.

«Эти люди пробуют себя в публичной политике впервые. Наверное, самый верхний порог по возрасту кандидатов — 40-45 лет. Есть представители студенчества, есть молодые специалисты, предприниматели, самозанятые», — рассказывает Роберт Погосов.

Как ранее сообщал NewsVo, дата выборов в Законодательное собрание Вологодской области уже определена постановлением спикера областного парламента, это будет 19 сентября.

«Сейчас нам остается завершить сбор документов, и в ближайшие дни мы уже подадим их в областной избирком для регистрации. Далее мы начнем собирать подписи, чтобы получить возможность участия в выборах в Законодательное собрание Вологодской области», — резюмировал Роберт Погосов.

Тэги: новые люди

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