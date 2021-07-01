В сети появился ролик, как по Вологде гуляют корова и свинья

В группе «Онлайн Вологда» появился ролик, как по улице Чернышевского гуляют корова и свинья. «Наверное, пошли за шаурмой», — предположил автор видео, пожелавший остаться анонимным.

В комментариях к записи вологжане шутят, что парочка сбежала с мясокомбината, а еще ругают хозяев, оставивших животных без присмотра.

— Не безопасно вот так отпускать скот в город. Во первых они могут выбежать на дорогу, и собьёт машина, во вторых их могут просто увести, и останется хозяин без скотинки. Да и помойные бродячие псины могут сожрать поросёнка. — пишет Алексей Хайдаров.

— Ну и хозяин бестолковый прозевал что жывотное ушли значит плохо им там, — пишет Ольга Смирнова. (ред — орфография и пунктуация комментаторов сохранены).