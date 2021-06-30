В Вологодской области предлагают обновить программу привлечения кадров в медицину

На площадке Вологодской городской Думы обсудили инициативы фракции «Единая Россия» в сфере привлечения кадров в медицину. Прозвучавшие в ходе обсуждения тезисы войдут в программу фракции на ближайшие пять лет.

В дискуссии приняли участие депутат ЗСО Сергей Пахарев, а также глава Вологды, председатель правления Вологодской медицинской ассоциации Юрий Сапожников, представители департамента здравоохранения и территориального фонда ОМС, главные врачи медицинских учреждений.

По словам начальника управления организации медпомощи областного департамента здравоохранения Светланы Пчелинцевой, вопрос кадрового голода в сфере здравоохранения в регионе решают с помощью целевой подготовки, однако дефицит врачей и среднего медицинского персонала пока сохраняется.

«На сегодня 70% терапевтов 75 % педиатров учатся по целевым направлениям. В рамках целевой подготовки всем студентам вузов выплачивается стипендия в размере 4 тысяч рублей. С 2012 года по программе «Земский доктор» трудоустроены 240 врачей и 48 фельдшеров. Программа продолжается. Есть и целевая подготовка фельдшеров: студенты 3-4 курсов коллежей, не только в нашей области, со всей Российской Федерации, которые готовы после окончания учебы приехать на станцию скорой помощи и отработать там 3 года, на 3 и 4 курсе получают ежемесячно 4 тысячи рублей», – пояснила Пчелинцева.

На встрече прозвучала идея поддержки уже готовых специалистов.

«С этого года мы планируем ввести новую меру поддержки фельдшеров и врачей, которые будут работать скорой помощи – дополнительные выплаты врачам – 10 тысяч и фельдшерам – 8 тысяч в течение 3 лет ежемесячно. Это актуально для молодых специалистов, у которых пока нет надбавок за стаж», – добавил депутат Законодательного собрания Вологодской области Сергей Пахарев.

Глава города Юрий Сапожников предложил распространить во всех районах области успешную практику Вологды и Череповца по предоставлению медикам льготной ипотеки.