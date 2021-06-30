В Череповце троих подростков осудили за кражу велосипеда

В Череповце вынес приговор трём подросткам, признанным виновными в краже велосипеда.

19 июля 2020 года юноши захотели покататься на велосипеде и решили украсть его из какого-нибудь подъезда. Пока двое юношей ломали противоугонное устройство, третий держал дверь и наблюдал за обстановкой. Сумма ущерба составила 33 984 рубля.

«На похищенном велосипеде они катались по очереди. Когда собрались по домам, то оставили велосипед у одного из них. Потом друг разобрал его на запчасти», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Двоим осуждённым назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ, третьему — 60 часов. Приговор вступил в законную силу.