Путин объяснил повышение цен на продукты общемировым трендом

30 июня в ходе прямой линии у президента России Владимира Путина спросили, почему бананы из Эквадора стоят дешевле, чем морковь из соседнего региона. Автор вопроса показал ценники, согласно которым бананы продавались по цене 78 рублей за килограмм, а морковь - за 110 рублей за килограмм.

«Смотрите, сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние десять лет. К сожалению, это общемировая тенденция. Рост цен на продовольствие — везде так происходит», — сообщил Путин.

Президент также отметил, что своих продуктов стране не хватило, поэтому их завозят, как правило из-за границы, например, из Турции или Белоруссии. Он отметил, что на цену влияет и логистика.

Путин также признал, что на данный момент Россия производит овощи и фрукты в недостаточном объеме, чтобы удовлетворить внутренний спрос.



