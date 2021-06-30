Вологжанка через суд взыскала с департамента городского хозяйства 127 тысяч рублей за упавшую на её машину ветку

В Вологде суд рассмотрел иск местной жительницы Валерии к департаменту городского хозяйства о взыскании ущерба, причинённого её машине упавшей веткой.

«Утром 26 августа прошлого года Валерия припарковала свой автомобиль Kia Cerato на правой обочине дороги у дома № 3 на улице Левичева в Вологде. С дерева упала ветка и разбила заднее стекло иномарки», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Валерия просила взыскать в её пользу стоимость ремонта — 109 400 рублей, утрату товарной стоимости — 6183 рубля и судебные расходы. Городской суд решил, что вологжанка нарушила правила парковки, и взыскал в её пользу только половину стоимости ремонта и утраты товарной стоимости.

Истец и ответчик обжаловали решение. Вологодский областной суд установил, что женщина не нарушала правила парковки и взыскал с департамента 127 тысяч рублей компенсации стоимости ремонта и иных расходов. Решение вступило в законную силу.