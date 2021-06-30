Фирму-перевозчика пассажиров в Вологде оштрафовали на 250 тысяч рублей за отсутствие договора ОСАГО

ООО «ВологдаТранс», выполняющее перевозку пассажиров по маршруту Вологда-Грязовец, оштрафовали на 250 тысяч рублей за отсутствие договора ОСАГО.

Нарушение было выявлено сотрудниками Ространснадзора при проверке автобуса на вокзале. Выяснилось, что у фирмы нет договора страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров в отношении автобуса, следовавшего по маршруту № 202 «Вологда-Лоста-Грязовец».

В итоге перевозчику выписали штраф на 500 тысяч рублей. Не согласившись с таким решением, «ВологдаТранс» решил обжаловать его в арбитражном суде.

— Не оспаривая отсутствие договора ОСАГО, общество считало, что к ответственности в данном случае должно быть привлечено должностное лицо, в чьи обязанности входит заключение такого договора, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Арбитражный суд Вологодской области подтвердил в действиях общества событие и состав административного правонарушения. Тем не менее, наказание признали не соответствующим тяжести совершенного правонарушения, размер штрафа был снижен в два раза.