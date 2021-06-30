49-летняя жительница Бабаевского района украла с чужой дачи велосипед

В посёлке Колошма Бабаевского района полицейские раскрыли кражу велосипеда с дачи 67-летней пенсионерки. Она рассказала, что дверь в сарай на её участке была взломана. Женщина оценила ущерб в пять тысяч рублей.

Подозреваемой в краже оказалась 49-летняя местная жительница.

«В ходе беседы с оперативниками она дала признательные показания. Подозреваемая пояснила полицейским, что успела разобрать двухколесный транспорт, а часть запчастей успела сдать в металлолом», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.