В Череповце задержали подозреваемого в краже деталей со стройки моста

В Череповце полицейские задержали 25-летнего жителя города Тюмень, подозреваемого в кражах металлоконструкций со стройки нового моста через Шексну. О пропаже деталей заявил представитель организации-застройщика.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что похищенные в первом случае металлические заглушки были достаточно массивными — весом более 350 килограмм каждая, транспортировать которые с места хранения вблизи моста без применения специальной техники было невозможно», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Выяснилось, что подозреваемый — мастер указанной организации — вывозил детали дважды: в мае и начале июня. Он нанимал грузовой автомобиль и договаривался с работниками стройки. Мужчина сдал похищенное в металлолом и выручил около 480 тысяч рублей.

«В ходе допроса мужчина объяснил свой поступок желанием улучшить свое материальное положение и частично погасить кредитные обязательства, уменьшив платежи по ним», — также говорится в сообщении

По факту кражи, совершённой группой лиц по предварительному сговору и в отношении инициатора хищения, возбуждены уголовные дела.