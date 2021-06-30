Именем хирурга Николая Амосова назовут улицу в Череповце

30.06.2021 [Общество]

Методист череповецкого Дома знаний Наталья Хазова предложила назвать одну из новых улиц Череповца именем хирурга Николая Амосова, который изобрел аппарат искусственного кровообращения. 

«Николай Михайлович — величайший кардиохирург, а еще педагог, писатель, философ. В Череповце он окончил школу, техникум, параллельно учился в Архангельском мединституте. В довоенные годы вернулся в Череповец. Работал ординатором в хирургическом отделении больницы, в фельдшерско-акушерской школе. В войну работал в полевом госпитале, а после войны — в Киеве», — рассказала директор Череповецкого медицинского колледжа имени Амосова, депутат Гордумы Анна Александрова.

Вопрос о присвоении имени хирурга улице рассмотрели на сессии Гордумы Череповца, депутаты поддержали инициативу единогласно, сообщает cherinfo.ru.

Николай Амосов родился в деревне Череповецкого уезда в декабре 1913 года. Скончался от инфаркта в Киеве в 2002 году. 
 

Тэги: улица, мэрия Череповца

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