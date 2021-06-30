Вологжанина, который «заминировал» квартиру бывшей жены, оштрафовали на 200 тысяч рублей

В Вологде суд вынес приговор 44-летнему местному жителю, признанному виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.

По материалам дела, инцидент произошёл вечером 8 апреля 2020 года. Пьяный обвиняемый позвонил по телефону «112» и сообщил о заложенном взрывном устройстве в квартире дома на улице Гагарина. Информация не подтвердилась.

«Подсудимый вину признал. Как следует из его показаний, в тот день он дома выпивал. Ближе к вечеру ему стало скучно и грустно одному, он переживал по поводу развода с супругой, поэтому набрал номер экстренной службы. Начало разговора с оператором не помнит. Через некоторое время он сказал, что заминировал свою бывшую жену, так как был на нее зол и хотел доставить ей неудобства», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Отягчающим обстоятельством суд признал рецидив преступлений: в 2016 году мужчина уже был судим за «телефонный терроризм». Тогда он сообщил о бомбе на железнодорожном вокзале.

Осуждённому назначено наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей. С него также взыскали 8949 рублей расходов на осуществление выезда спецслужб. Приговор вступил в законную силу. Сейчас мужчина находится под стражей, так как подозревается ещё в трёх аналогичных преступлениях.