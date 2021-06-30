Череповчанин получил 12 суток ареста за сопротивление полицейским

В Череповце суд привлёк 37-летнего местного жителя к административной ответственности за сопротивление полицейским и нарушение масочного режима.

В начале мая 2021 года в трамвае мужчина отказался надеть защитную маску и вступил из-за этого в конфликт с кондуктором.

«Череповчанка вызвала на место полицию, чтобы умереть пыл нарушителя. Прибыв по указанному адресу, сотрудники ППС приняли заявление от кондуктора трамвая по факту нарушения масочного режима. Гражданин, прикрывавший лицо шарфом, неоднократно отказывался предъявлять сотрудникам полиции документы для установления личности», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

За нарушение масочного режима привлекаемому назначено наказание в виде штрафа в тысячу рублей, а за сопротивление полицейским — 12 суток административного ареста.