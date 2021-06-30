Усадьба Зубовых в Погорелово приглашает волонтёров на очистку прудов

Усадьбе дворян Зубовых в селе Погорелово Вологодского района приглашает волонтёров на очистку прудов.

– Третий год реализуется проект «Вторая жизнь парка» по программе «Народный бюджет» при поддержке администрации Вологодского района и сельского поселения Сосновское. Результатом стала расчистка берегов большого пруда от кустарника и создание графического макета парка после окончания всех работ по благоустройству, – сообщает ресурсный центр «Живое наследие».

Сейчас усадьбе нужны помощники для расчистки пруда от накопившегося мусора и ряски. По всем вопросам можно обращаться к куратору проекта Анне Евгеньевне Ярошевич: +7(911)443-22-36.

Для получения волонтерских часов нужно зарегистрироваться на мероприятие на сайте Добро.ру по ссылке.

Добраться до Погорелова организаторы предлагают автобусом от автовокзала Вологды. С расписанием можно ознакомиться по ссылке.

Имение Погорелово принадлежало дворянам Зубовым, которые ведут свою родословную с XVI века. Кстати, именно один из этих Зубовых участвовал в дуэли с Александром Сергеевичем Пушкиным. В 1830 году Пушкин описал этот случай в рассказе «Выстрел».

Эта усадьба была примечательна тем, что здесь была организована целая система прудов, которые по конфигурации напоминали двуглавого орла. В прудах были насыпаны искусственные островки, соединенные между собой ажурными мостиками. Рассказывают, что от прудов был вырыт канал, по которому барин плавал на лодке в реку Ёму.

В 1930-е годы усадьба оказалась заброшенной, и вся территория пришла в упадок.

Сейчас в Погорелово сохранились только три пруда. Главный пруд не мелеет летом, а весной не выходит из берегов. Эта загадка не изучена до сих пор. По берегам растут декоративные цветы – касатики, не характерные для этой местности.

Раньше в парке насчитывалось более 15 видов деревьев. До настоящего времени кедры и лиственницы не сохранились, но дуб, липы и сосны стоят до сих пор.

Подробнее с историей усадьбы можно ознакомиться на сайте Вологодской областной научной библиотеки имени Бабушкина по ссылке.

