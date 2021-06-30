«Модный провал»: Веру Брежневу назвали одной из самых дурно одетых знаменитостей на фестивале «Жара»

В ходе открытия музыкального фестиваля «Жара» по красной дорожке прошло множество знаменитостей. Там были Ани Лорак, Александр Панайотов, Мария Мельникова и Мот, Клава Кока, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Ю Юлиана Караулова и другие.

Вышедшая на дорожку фестиваля певица Вера Брежнева привлекла особое внимание журналистов. Экс-солистка «ВИА Гры» показалась в белом обтягивающем платье с интересным вырезом на теле и разрезом на юбке. Золотистые босоножки и стильно уложенные волосы подчеркнули образ дивы.

Многим поклонникам этот образ Брежневой понравился, а вот стилист Анвар Очилов высказался по этому поводу в негативном ключе. Очилов отметил, что среди звезд фестиваля артистка была одной из самых дурно одетых. В интервью «КП» стилист сказал, что из-за наряда Брежневой у него сложилось ощущение, как будто она пришла в нижнем белье. По его мнению, это выглядит некрасиво и неуместно.

«Такая красивая женщина, и такой модный провал. Брежнева может себе позволить удачный наряд любого кроя — на ее идеальной фигуре, с ее фактурой, многие вещи будут выглядеть достойно статуса популярной певицы. Этот лук абсолютно не подходит для красной дорожки. Прическа, макияж на той же самой волне — они не подчеркивают ее женственность. К сожалению, в этот раз Вера изменила своему безупречному вкусу и стилю. Этот образ гармонично смотрелся бы на пляже или в курортном баре», — уверен Очилов.

Между тем сама Вера, по всей видимости, образом очень довольна. Видео с фестиваля она выложила в своем профиле в Instagram.