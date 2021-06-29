Череповчанин сорвал золотые цепочки с шеи собутыльницы и украл несколько колец из её квартиры

В Череповце полицейские задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в краже и грабеже в отношении 53-летней женщины.

Потерпевшая рассказала, что выпивала с подозреваемым, с которым познакомилась в начале июня.

«В ходе застолья мужчина сорвал с шеи жительницы города металлургов две золотые цепочки и выбежал из квартиры. После этого женщина обнаружила пропажу еще четырех золотых колец и заявила об этом в полицию. Кроме имени и примерного возраста своего приятеля она ничего не знала», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Выяснилось, что задержанный недавно освободился из мест лишения свободы. Он сознался в содеянном и сказал, что продал украшения прохожим, а деньги потратил на выпивку.

Возбуждены уголовные дела. Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.