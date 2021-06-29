Полицейские не позволили пьяному устюжанину утонуть в реке

29.06.2021 [Происшествия]

В Великом Устюге полицейские не позволили пьяному мужчине утонуть в реке. Об инциденте на своей странице в соцсети рассказал глава Великоустюгского района Александр Кузьмин.

«Как оказалось, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пытался добраться до воды. Видимо, чтобы освежиться в Сухоне в такую жару», — говорится в сообщении

Диспетчеры ЕДДС заметили мужчину по камерам системы «Безопасный город» и передали информацию сотрудникам полиции, которые не дали устюжанину добраться до воды.

Тэги: пьяный, безопасность на воде
фото со страницы Александра Кузьмина в соцсети

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