Полицейские не позволили пьяному устюжанину утонуть в реке

В Великом Устюге полицейские не позволили пьяному мужчине утонуть в реке. Об инциденте на своей странице в соцсети рассказал глава Великоустюгского района Александр Кузьмин.

«Как оказалось, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пытался добраться до воды. Видимо, чтобы освежиться в Сухоне в такую жару», — говорится в сообщении

Диспетчеры ЕДДС заметили мужчину по камерам системы «Безопасный город» и передали информацию сотрудникам полиции, которые не дали устюжанину добраться до воды.