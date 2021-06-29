Кружевную скамейку установили в аллее на проспекте Победы в Вологде

На аллее проспекта Победы в Вологде появился новый арт-объект — кружевная металлическая скамейка. Рядом с ней разместился станок с незаконченной салфеткой из кружева с надписью «Вологда». Автор арт-объекта — вологодский художник по металлу Сергей Фоминский.

— Скамья выполнена из цельного куска металла. На него был нанесен трафарет, затем лазером вырезали кружевное полотно и согнули в форме скамьи. На поверхность нанесена специальная более плотная краска, устойчивая к износу. Арт-объект установлен неподалеку от Кремлевской площади, на которой находится единственный в России Музей кружева. Кружевная скамейка призвана стать одной из фотозон в центральной части города, местом притяжения, как туристов, так и жителей областной столицы, — сообщает пресс-служба городской администрации.

Объект создан на средства областной субсидии, которую муниципалитетам выделяют на благоустройство объектов туристской индустрии. Устанавливает скамью ООО «Оптстрой», монтажные работы собираются закончить сегодня, 29 июня.