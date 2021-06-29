Вологжанка убила сожителя из-за претензий по поводу приготовления обеда

29.06.2021 [Общество]

В Вологде арестована 42-летняя местная жительница. Женщину подозревают в убийстве сожителя. 

Ссора между ними произошла 26 июня в одной из квартир города. 

— В ходе словесного конфликта, возникшего из-за разногласий по поводу приготовления обеда, женщина, обостренно восприняв критику, взяла нож и ударила им в грудь своего 49-летнего сожителя. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области. 

Выехавшие на место преступления следователи осмотрели место происшествия. Возбуждено уголовное дело об убийстве, ведется следствие. Подозреваемая по решению суда находится под стражей. 

Тэги: убийство

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