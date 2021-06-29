В сети в открытом доступе появился новый документальный фильм «Вологодская крепость Ивана Грозного»

29.06.2021 [Культура]

Новый документальный фильм «Вологодская крепость Ивана Грозного» выложен в открытый доступ на сайте Президентской библиотеки имени Ельцина.

– Фильм рассказывает об одном из величайших фортификационных сооружений эпохи Ивана Грозного - Вологодской крепости, – сообщает пресс-служба Вологодского музея-заповедника. – Современные археологические, историко-библиографические и архивные исследования отвечают на многие вопросы, которыми задаются краеведы. Почему именно Вологду выбрал Грозный для своей резиденции? Было ли в планах у царя перенести в город столицу? Что произошло в 1571 году, когда Грозный прекращает строительство и покидает Вологду? Связан ли объезд царя со знаменитым кирпичом, упавшим со свода Софийского собора? Отмечены ли сейчас границы старой крепости и почему разрушилось такое грандиозное сооружение?

Фильм был создан Президентской библиотекой имени Ельцина совместно с Вологодским государственным музеем-заповедником. Автор сценария и режиссер фильма – Татьяна Дьяконова. Оператор – Владимир Ярош. В качестве экспертов в фильме принимают участие археолог Игорь Кукушкин, руководитель отдела природы, экскурсовод Елена Дробышева, зам. ген. директора по научной работе Ирина Соколова и научный сотрудник экскурсионно-просветительного отдела Наталья Иванюк.

Посмотреть этот фильм можно бесплатно на сайте Президентской библиотеки по ссылке.
 

Тэги: фильм, Иван Грозный, археология, история

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