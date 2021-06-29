Более 7 тысяч человек остались без электричества в Вологодской области из-за грозы

52 населенных пункта в шести районах Вологодской области вечером 28 июня остались без электричества из-за грозы со шквалистым ветром. Речь идет Вологодском, Череповецком, Грязовецком, Усть-Кубинском, Харовском, Кирилловском районах.

— Всего под отключение электроэнергии попали 52 населённых пункта, 3109 домов с населением 7700 человек, в т. ч. 740 детей, — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Кроме того, было повалено 44 дерева, сорвано с крыш 17 листов металла. Погибших и пострадавших нет.

К утру 29 июня без электроэнергии остаются 12 населенных пунктов, с населением в 423 человека.