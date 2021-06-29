Алла Пугачёва заткнула рот молодой актрисе

29.06.2021 [Общество]

35-летняя актриса театра и кино Екатерина Шпица рассказала, как несколько лет назад Алла Пугачёва грубо поступила с ней на отборочном туре «Фабрики звёзд». «Заткнула мне рот», – возмущается Екатерина.

На съёмки популярного телешоу Шпица приходила, чтобы попробовать себя в качестве вокалистки. Тогда Алла Борисовна, которая присутствовала в жюри, буквально заткнула артистке рот, не дав закончить песню на отборочном туре. Екатерина говорит, что выходка Пугачёвой её сильно задела.

– Приехал супервайзер, посмотрел, ему понравилось, как я работаю. Мне предложили сходить на «Фабрику звезд». Я туда пришла — меня не взяли. Было четыре члена жюри. Я помню Аллу Борисовну. Я не допела ни одной музыкальной фразы до конца. Это буквально были первые две ноты, и… «Спасибо», — рассказала Екатерина «Экспресс газете».

Телезрители вспоминают, что Алла Борисовна была очень строга к участникам «Фабрики звёзд». Пожалуй, она благоволила только юному красавчику Майку Мироненко, которому даже предлагала вместе поехать на гастроли. Тем не менее через некоторое время Мироненко ушел из шоу-бизнеса, и сейчас о нем ничего не слышно.
 

Тэги: звездная_жизнь

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