Вологжанка пнула автомобиль таксиста, который отказался её везти

В Вологде суд привлёк 36-летнюю местную жительницу к административной ответственности за повреждение чужого имущества.

Утром 13 февраля 2021 года женщина пнула передний бампер автомобиля такси, причинив ущерб в 3990 рублей. В суде она пояснила, что вызывала такси, чтобы уехать из бани на Советском проспекте. Через 15 минут подъехал белый «Фольксваген», но водитель отказался её везти, объяснив это тем, что у него другой заказ. Тогда она расстроилась и пнула машину.

«Таксист пояснил, что после случившегося вышел из автомобиля и увидел на бампере скол краски, царапины и небольшое отверстие и вызвал полицию», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Привлекаемой назначено наказание в виде штрафа в 300 рублей. Постановление вступило в законную силу. За потерпевшей стороной признано право взыскать ущерб в гражданском порядке.