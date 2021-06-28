Вологжанка пнула автомобиль таксиста, который отказался её везти

28.06.2021 [Происшествия]

В Вологде суд привлёк 36-летнюю местную жительницу к административной ответственности за повреждение чужого имущества.

Утром 13 февраля 2021 года женщина пнула передний бампер автомобиля такси, причинив ущерб в 3990 рублей. В суде она пояснила, что вызывала такси, чтобы уехать из бани на Советском проспекте. Через 15 минут подъехал белый «Фольксваген», но водитель отказался её везти, объяснив это тем, что у него другой заказ. Тогда она расстроилась и пнула машину.

«Таксист пояснил, что после случившегося вышел из автомобиля и увидел на бампере скол краски, царапины и небольшое отверстие и вызвал полицию», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Привлекаемой назначено наказание в виде штрафа в 300 рублей. Постановление вступило в законную силу. За потерпевшей стороной признано право взыскать ущерб в гражданском порядке.

Тэги: повреждение имущества, штраф

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