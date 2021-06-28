В Вологде директора УК оштрафовали за сокрытие средств организации от налоговой

В Вологде суд оштрафовал 50-летнего местного жителя — директора УК «РЭС-3» — за сокрытие средств организации от налоговой.

«За счет этих средств в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в сумме 2 260 623 рубля 19 копеек», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Дело поступило в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении обвиняемому наказания в виде штрафа. С учётом мнения сторон, суд прекратил дело. Сумма штрафа составила 100 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу.