В Вологде директора УК оштрафовали за сокрытие средств организации от налоговой

28.06.2021 [Общество]

В Вологде суд оштрафовал 50-летнего местного жителя — директора УК «РЭС-3» — за сокрытие средств организации от налоговой.

«За счет этих средств в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в сумме 2 260 623 рубля 19 копеек», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Дело поступило в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении обвиняемому наказания в виде штрафа. С учётом мнения сторон, суд прекратил дело. Сумма штрафа составила 100 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу.

Тэги: налоги, налоговая, штраф, управляющие компании

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