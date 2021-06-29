По 500 тысяч рублей выплатят молодым сельским учителям в Вологодской области

Молодым учителям, проживающим и работающим в сельской местности в Вологодской области, выплатят по 500 тысяч. Постановление «Об утверждении порядка предоставления и возврата единовременной выплаты педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности» было принято 28 июня на заседании Правительства Вологодской области.

Получить эту выплату с 1 июля этого года смогут педагогические работники до 35 лет включительно, проживающие и работающие в сельской местности. При этом они должны быть либо впервые поступившими на работу, поступившие на работу в течение года с даты расторжения трудового договора. За исключением случаев расторжения трудового договора по инициативе работодателя.

– Трудовой договор с учителем заключается на неопределенный срок на условиях не менее нормы учебной работы – 18 часов в неделю за ставку заработной платы и договора о предоставлении единовременной выплаты, – сообщает Департамент образования Вологодской области. – После заключения договора учитель обязан отработать по основному месту работы в течение пяти лет, при этом нахождение учителя в отпуске по уходу за ребенком не включается в указанный период.

За получение единовременной выплаты нужно обратиться с заявлением и документами в Департамент образования области.