Житель Кириллова поджег свою квартиру, чтобы отомстить жене

В Кириллове росгвардейцы задержали мужчину, которого подозревают в поджоге собственной квартиры. Информация о возгорании в доме на улице Володарского поступила в ночь на 28 июня.

— Очевидцы происшествия пояснили, что видели мужчину, проживающего в этой квартире, который поспешно уходил от дома. Спустя несколько минут после его ухода вспыхнул пожар. Прибывшие на место сотрудники пожарной службы локализовали возгорание, — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Бойцы Росгвардии установили приметы подозреваемого в поджоге и задержали его через несколько кварталов от места происшествия. Оказалось, что пьяный 23-летний молодой человек живет в той квартире, где произошел пожар. Он рассказал, что поссорился с женой и решил ей отомстить, уничтожив совместное имущество. Супруги в момент пожара в квартире не было.

По факту поджога возбуждено уголовное дело.