97 человек находятся в реанимации моногоспиталя Череповца 28 июня

97 человек сегодня находятся в реанимации моногоспиталя Череповца. Такого количества тяжелых больных коронавирусом не было в городе металлургов за всю историю пандемии.

– Новые анти-рекорды ставит моногоспиталь. Сегодня в реанимации - 97 человек. Такого количества пациентов в тяжелом состоянии не было никогда с начала пандемии. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 22 человека, – говорит мэр Череповца Вадим Германов.

Он напоминает, что важно соблюдать меры предосторожности и правила гигиены: носить маски правильно, мыть руки и сделать прививку.