Жителя Шекснинского района осудили за незаконное хранение пороха и самодельного оружия

28.06.2021 [Происшествия]

В Шекснинском районе суд вынес приговор 59-летнему местному жителю, признанному виновным в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

По материалам дела, с 1986 по 1989 год мужчина приобрёл охотничий порох для изготовления патронов. В 1989 году действие его охотничьего билета закончилось и дальше он хранил порох уже незаконно.

«Кроме того, зимой 2016 года мужчина дома изготовил гладкоствольное самодельное огнестрельное оружие и хранил его в тумбочке на кухне», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

В июле 2020 года у полицейских появилась информация о том, что подсудимый незаконно хранит оружие. Порох общей массой 6,47 грамма, а также стреляющее устройство изъяли во время обыска.

Осуждённому назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком в восемь месяцев.

Тэги: незаконное хранение, самодельное оружие, боеприпасы, приговор

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