Жилой дом сгорел в деревне Сычево Череповецкого района

Частный жилой дом сгорел в деревне Сычево Югского сельского поселения Череповецкого района Вологодской области. Сообщение о пожаре поступило в 9:36 27 июня.
– Собственник женщина 1964 года рождения. Площадь пожара 180 квадратных метров. Строение уничтожено огнем. В ликвидации задействовано 5 единиц техники, 12 человек личного состава, – сообщает о происшествии пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.
Официальная причина пожара – недостаток конструкции изготовления электрооборудования.
Дочь погорельцев опубликовала просьбу о помощи на своей странице в социальной сети:
– Друзья, нужна любая помощь. Ничего не осталось. Сгорел родительский дом. Карта привязана к телефону отца 89217177979 Сбер, ГлазовЛеонид Николаевич. Мой телефон 89217333982 Страница не взломана. Деревня Сычево, – пишет череповчанка Юлия Трапезникова.