Жилой дом сгорел в деревне Сычево Череповецкого района

28.06.2021 [Происшествия]

Частный жилой дом сгорел в деревне Сычево Югского сельского поселения Череповецкого района Вологодской области. Сообщение о пожаре поступило в 9:36 27 июня. 

– Собственник женщина 1964 года рождения. Площадь пожара 180 квадратных метров. Строение уничтожено огнем. В ликвидации задействовано 5 единиц техники, 12 человек личного состава, – сообщает о происшествии пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Официальная причина пожара – недостаток конструкции изготовления электрооборудования.

Дочь погорельцев опубликовала просьбу о помощи на своей странице в социальной сети:

– Друзья, нужна любая помощь. Ничего не осталось. Сгорел родительский дом. Карта привязана к телефону отца 89217177979 Сбер, ГлазовЛеонид Николаевич. Мой телефон 89217333982 Страница не взломана. Деревня Сычево, – пишет череповчанка Юлия Трапезникова.

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