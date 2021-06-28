Жилой дом сгорел в деревне Сычево Череповецкого района

Частный жилой дом сгорел в деревне Сычево Югского сельского поселения Череповецкого района Вологодской области. Сообщение о пожаре поступило в 9:36 27 июня.

– Собственник женщина 1964 года рождения. Площадь пожара 180 квадратных метров. Строение уничтожено огнем. В ликвидации задействовано 5 единиц техники, 12 человек личного состава, – сообщает о происшествии пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Официальная причина пожара – недостаток конструкции изготовления электрооборудования.

Дочь погорельцев опубликовала просьбу о помощи на своей странице в социальной сети: