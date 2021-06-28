Череповчанка через суд взыскала 175 тысяч рублей со стоматологии за некачественно оказанную услугу

В Череповце суд рассмотрел иск 28-летней местной жительницы к ООО «ЭстетикДент» о взыскании компенсации за некачественно оказанные услуги. Истец заключил договор со стоматологией в сентябре 2017 года.

«После лечения болевые ощущения в районе одного из зубов не прекращались. Врач не придал боли должного внимания, сославшись на то, что она временная и скоро пройдет. Девушка отправилась к другому врачу, который сделал снимок и сообщил, что зуб перепломбирован, и за его верхушку выведен пломбировочный материал — инородное тело», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Из-за нарушений при оказании услуг, девушке пришлось сделать две операции и проходить лечение. Череповецкий городской суд взыскал с ответчика 300 тысяч рублей компенсации морального вреда, 6981 рубль возмещения материального вреда и 8000 рублей компенсации юридических расходов, но фирма обжаловала решение.

Вологодский областной суд снизил размер компенсации морального вреда до 105 тысяч рублей, но взыскал с ответчика штраф в 55 990 рублей за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя. В остальном решение городского суда было оставлено без изменений.