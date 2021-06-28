В Вологде подписали контракт на строительство дома для переселенцев на улице Архангельской

28.06.2021 [Общество]

Госконтракт на строительство дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья на улице Архангельской в Вологде подписали с ООО «Клото». Фирма выполнит работы по начальной (максимальной) цене в 338 737 360 рублей, сообщается на сайте госзакупок. 

Как ранее сообщал NewsVo, это будет 8-этажный кирпичный дом на 208 квартир. Планируется, что квартиры будут с внутренней отделкой: натяжные потолки, линолеум, обои. Рядом с домом предусмотрена территория для большой парковки на 95 мест, детских площадок. 

Строительство подрядчик должен завершить к октябрю 2022 года, отметил в ходе прямого эфира в соцсети мэр Сергей Воропанов. 

Параллельно со строительством дома на улице Архангельской городские власти продолжат реализацию второго этапа программы, в рамках которого надо расселить 16 аварийных помещений. Переселенцам купят новые квартиры, либо выкупят у них их аварийное жилье, чтобы на эти деньги они смогли купить другое. Третьим этапом реализации программы станет как раз заселение дома на улице Архангельской.

Тэги: дома для переселенцев

ТОП НЕДЕЛИ

32-летняя жена Петросяна покинула Россию после раздела имущества
Главврач моногоспиталя в Череповце рассказал, что 20% пациентов не поддаются лечению
Стало известно, какое количество вакцинированных среди пациентов моногоспиталя в Череповце
У одного из пациентов моногоспиталя в Череповце подтвердился индийский штамм COVID-19
В Вологодской области из-за коронавируса на месяц закроют кинотеатры и театры
В Вологде под окнами моногоспиталя нашли пациентку из палаты на третьем этаже
Вологжане возмущены роликом мэра в «TikTok» о сохранении деревянного зодчества в городе
В Вологде заболевший COVID-19 указал чужой адрес, и зарегистрированного там ребенка не хотели принимать в детсад
Смета на ремонт нескольких десятков дворов в Вологде была завышена на 16 млн рублей?
В Череповце задержали вандалов, разгромивших остановку на улице Металлургов

Похожие новости

В Вологодской области переселенцам из аварийных домов начнут выдавать «жилищные сертификаты»

С их помощью вологжане смогут приобретать себе жилье

2546
0

Вологодская область не получила деньги на программу переселения из-за бездействия департамента строительства

Нарушения выявлены прокуратурой региона

2570
0

Администрация Вологды благоустроит территорию у дома для переселенцев на Окружном шоссе,26А

Это должен был сделать застройщик, но компания объявила себя банкротом

1931
0

В Вологде возбудили новое уголовное дело из-за нарушений при строительстве дома для переселенцев

Гендиректора фирмы-подрядчика, возводившей дом на улице Алексинской, подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)

2073
0

На строительство дома для переселенцев в Вологде выделят 338 млн рублей

Как ранее сообщал NewsVo, восьмиэтажку планируют построить на улице Архангельской

1836
0

В Вологде на улице Архангельской построят дом для переселенцев из аварийного жилья

Об этом в ходе отчета за 2020 год сообщил мэр Сергей Воропанов

1421
0

В Вологде построенный для переселенцев из ветхого жилья дом признали аварийным

В отношении экс-гендиректора фирмы-подрядчика возбуждено уголовное дело о выполнении работ, не отвечающим требованиям безопасности

3994
0

Более сотни расселенных аварийных домов в Вологодской области до сих пор не снесены

Замгубернатора Антон Стижов отметил, что затраты, которые необходимо понести муниципалитетам для ликвидации аварийных домов, достаточно высокие

1136
0

В Вологодской области снесли только половину ранее расселенных аварийных домов

В районах и городах региона не обеспечен снос 529 многоквартирных домов, расселенных в рамках программы переселения в период 2013-2017 годов

1741
1

Срок гарантии на дом в Прилуках, с которого ветром сорвало обшивку, уже вышел

Ремонт фасада берет на себя управляющая компания, работы должны завершиться до середины июня

4166
2

В Вологде ветром сорвало обшивку с дома для переселенцев в Прилуках

По словам очевидцев, пострадал сайдинг на доме №18Б по улице Строителей

6417
5

В Белозерске переселенцы продолжают жаловаться на некачественное жилье

Мы обратились в прокуратуру, чтобы узнать, кто им сказал, что у жильцов нет претензий. Оказалось, что по квартирам ходили в рабочее время дня, дома оказался только один житель, который и сказал, что жалоб нет

1995
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В срыве сроков строительства детсада на улице Ярославской в Вологде обвинили защитников сквера
Выбери свое будущее — поступай в САФУ!
Мэр Вологды не исключил возможность введения ограничений на въезд в город из-за коронавируса
Администрация Вологды ищет нового подрядчика на покос травы в городе
В Вологде подписали контракт на строительство дома для переселенцев на улице Архангельской
Мэр Вологды впервые вышел в прямой эфир с сурдопереводом
Вологжанка перевела мошенникам 15 тысяч рублей, желая арендовать квартиру в Сочи
 
25.06.2021 [Общество]

Свидетели по делу о хищении автобусов вологодского «ТрансОйла»: техника была в убитом состоянии

1662
0
28.06.2021 [БлогоVO]

Попал с оказией в Тотьму, прогулялся по обновленной набережной Кускова. Как-то легло на душу — и сама идея, и ее воплощение

104
0
28.06.2021 [Обзор Прессы]

«Ночлежный приют» появится в музее Семенково этой осенью

113
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика