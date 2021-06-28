В Вологде подписали контракт на строительство дома для переселенцев на улице Архангельской

Госконтракт на строительство дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья на улице Архангельской в Вологде подписали с ООО «Клото». Фирма выполнит работы по начальной (максимальной) цене в 338 737 360 рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Как ранее сообщал NewsVo, это будет 8-этажный кирпичный дом на 208 квартир. Планируется, что квартиры будут с внутренней отделкой: натяжные потолки, линолеум, обои. Рядом с домом предусмотрена территория для большой парковки на 95 мест, детских площадок.

Строительство подрядчик должен завершить к октябрю 2022 года, отметил в ходе прямого эфира в соцсети мэр Сергей Воропанов.

Параллельно со строительством дома на улице Архангельской городские власти продолжат реализацию второго этапа программы, в рамках которого надо расселить 16 аварийных помещений. Переселенцам купят новые квартиры, либо выкупят у них их аварийное жилье, чтобы на эти деньги они смогли купить другое. Третьим этапом реализации программы станет как раз заселение дома на улице Архангельской.